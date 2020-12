El futbol femenil en México ha crecido a pasos agigantados, nunca me imaginé jugar en un estadio lleno, ahora la gente se interesa más en este deporte, sin embargo, sabemos que tomará muchos años igualar lo que genera el varonil, aunque es posible hacerlo , dijo.

Creo que esto lo hemos ido ganando poco a poco, pero aún faltan muchísimas cosas por trabajar, todo se dará de la mano según como vaya la liga, no podemos pedir que se empareje el torneo femenil al varonil de la noche a la mañana, será un esfuerzo de años , apuntó en videoconferencia Ana Katty Martínez.

Tigres se llevó el viernes el triunfo 1-0 en el duelo de ida de la final frente a Monterrey, en un partido donde el arbitraje robó reflectores al anular un tanto de las felinas. No obstante, Martínez indicó que no se preocuparán por las acciones del silbante cuando se midan el lunes en el encuentro decisivo en el estadio el Volcán.

No tengo nada qué hablar con las árbitras, son decisiones de ellas, las creen correctas y ya está, no cambia nada si creo o no que es fuera de lugar , señaló la delantera.

Evangelista también indicó que la escuadra de Rayadas se concentrará en el juego sin señalar las decisiones de los silbantes. Son humanos, habrá errores y ocasiones en las que se beneficia al contrario, pero uno debe jugar bien la final, tener buen funcionamiento para sacar el resultado a nuestro favor .