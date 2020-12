Erendira Palma Hernández

Pumas y León definirán al campeón de la Liga Mx cuando se midan este domingo en el estadio Nou Camp en la final de vuelta, luego de haber empatado 1-1 en el primer encuentro. Ambos llegan en circunstancias similares, en búsqueda de su octavo título y con técnicos que nunca han saboreado lo que es ganar el título.

Del lado de los Panzas Verdes, el estratega Ignacio Ambriz llega con amplia experiencia después de haber estado en Europa como auxiliar de Javier Aguirre y tras ganar en 2016 una Concachampions con América. El cetro de liga pareciera un reto pendiente, luego de perderlo hace un año contra Tigres.

Si nos vamos sólo por un título, es cierto, falta consolidarlo, pero si vemos el trabajo de dos años también se han hecho cosas buenas, se debutó a jóvenes que serán titulares. Ahora queremos ser campeones y redondear este esfuerzo , dijo Ambriz en conferencia virtual.

Me han preguntado si me siento valorado y la verdad es que sí. Estuve en Europa, salvé al Puebla, he tenido trabajo y el título sería consecuencia del esfuerzo hecho por todo el club , apuntó. Me siento tranquilo y respaldado por mis jugadores .

Sin embargo, aceptó que coronar ese esfuerzo con un trofeo puede abrirme las puertas para dirigir a una selección nacional o en Europa, reto para el cual estoy preparado .

En el banquillo de los auriazules estará Andrés Lillini, quien se ha especializado en el trabajo de fuerzas básicas y precisamente dejó la dirección de la Cantera para dirigir al primer equipo apenas unos días antes del inicio del torneo. La sorpresa fue grande, incluso para él, al llevar al plantel al partido por el campeonato.