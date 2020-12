E

n aquella sesión de hace casi un cuarto de siglo, de las primeras con mi segundo y último sicoanalista, quise presumir y definí el humor en el que me encontraba como melancólico. ¿Melancólica usted? , me espetó el desafiante analista detrás de mi cabeza. Usted no es melancólica; usted es colérica , diagnóstico que me sorprendió (y que, de hecho, debo admitir, me enojó) tanto, tanto, que me provocó risa, así que reí y reí, hasta las lágrimas, por primera vez en aquellos demasiados y al mismo tiempo insuficientes años de tratamiento.

Hasta el momento en que recibí tan inesperado y brusco zarandeo, a principios de mis sesentas, considerarme melancólica era mi manera de sentirme bien, o de aceptarme a mí misma, meta que persigue el sicoanálisis, bueno, y también una que otra filosofía anterior, como la de Sócrates, que en síntesis, desde el siglo V aC, determina: Conócete a ti mismo .

En todo caso, lo que en esta ocasión despertó mis reflexiones fue la lectura de la extraordinaria y deleitosa biografía de Leo Damrosch, The Club, Johnson, Boswell and the Friends Who Shaped an Age, sobre la que ya he hecho algún comentario en estas páginas. En la presente oportunidad, diré que debo las reflexiones con las que parten estas líneas, específicamente a que en mi lectura me enteré de que The Club nació nada menos que a manera de tratamiento para aliviar la profunda melancolía de la que padecía nada menos que el doctor Samuel Johnson. Fue su amigo, el pintor Joshua Reynolds, quien tuvo la idea y la echó a andar, estrictamente con la finalidad de aliviar la grave depresión que padecía Johnson, la profunda melancolía que lo atormentaba.

De manera que, con el visto bueno y la colaboración del propio Johnson, Reynolds reunió a un grupo selecto de individuos que, si bien se trataba de los autores de las mayores contribuciones a la cultura en el Londres del siglo XVIII, igualmente eran poseedores de un requisito, dadas las circunstancias, quizá todavía más definitivo y oportuno. Así, para ser miembro, todos y cada uno de los integrantes debían ser, aparte de eruditos en su tema, sobre todo lo que se conoce como buena compañía, es decir, hombres enteramente dispuestos a conversar, reír, beber, cenar y también discutir hasta entrada la noche, semanalmente, a lo largo de los años, en la Turk’s Head Tavern, un pub común y corriente de Londres.