n Chimalistac sucedió un milagro frente a la iglesia de San Sebastián: un águila sobrevoló la plaza y nos salvó a todos. Su dueño, Juan Enrique Bautista Rico JeribaC nos abrió los ojos, mientras el ave abría sus hermosas alas y nos contó que gracias a Kyya Andrés Manuel López Obrador cambió al aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía.

–¿No fueron los políticos y los banqueros quienes dieron el grito en el cielo?

–No, nosotros dimos el grito de alarma: ¡Es una reserva ecológica. Van a morir miles de aves! , y funcionó.

–¿ Kyya encegueció a los hombres de negocios?

– Kyya fue a ver al presidente de la República mexicana y no sólo eso, fue a sobrevolar a la Cámara de Diputados y se cagó en la cabeza de algunas senadoras que se peinan con crepé. Tanto Citlalli Hernández Mora como Martí Batres y Mario Delgado se enteraron de que las águilas viven en el Zócalo, en Tlatelolco, en Santa María la Ribera. Hicimos toda una campaña mediática para salvar la reserva ecológica y cerrar el aeropuerto, aunque al inicio los ingenieros alcanzaron a quemar la reserva y vimos a cantidad de animalitos calcinados. Literalmente me tiré al suelo a llorar y juré, por mi vida, que Kyya y yo íbamos a defender esa zona. Salimos en televisión, fuimos a ver a López Obrador y salimos en medios.

–¿Así que Kyya salvó la vida de miles al sacar al aeropuerto de Texcoco de nuestro futuro?

–Yo hubiera ofrendado mi vida por salvar el hábitat de medio millón de aves o más. Ahora lo que más nos gustaría sería hacer saber a nuestro amado país el verdadero valor de las águilas y de los halcones.

–¿Así que Kyya es muy patriótica?

–Más bien es una gran historiadora; sabe más de política que Daniel Cosío Villegas y protege a México como la Virgen de Guadalupe, a quien ambos nos hemos encomendado. Casi nadie sabe que existe una reserva ecológica que es del tamaño de la ciudad y casi nadie sabe que Kyya es, en cierta forma, la autora del cambio del aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía.

¿Qué pensarían ustedes, queridos lectores, si de pronto anduvieran en bicicleta y a muy baja altura los siguiera un águila? Así le sucedió a los siete años a Juan Enrique Bautista Rico, quien se puso JeribaC, acrónimo de su nombre, y desde hace varios años sólo vive para una águila, Kyya.

–Acaríciela usted, no va a hacerle nada.

Acaricio su cabeza y su plumaje como a una gallina ponedora y, de repente, en la plaza de Chimalistac, frente a la iglesia de San Sebastián, Kyya, que nos apantalló con el alto vuelo de sus alas abiertas, ve un ratoncito (con sus ojos de águila) y casi se estrella en el muro de la entrada de la capilla de San Sebastián. El ratón muere y Kyya aguanta el nocaut y regresa al hombre de su vida, su dueño, su amante: JebariC, quien le tiende la percha humana de su brazo derecho.

–A los siete años, cuando era niño, por el aeropuerto Benito Juárez había águilas. Vivía y vivo por la estación Pantitlán del Metro, pegadito al aeropuerto. Mi abuelita me informó: Oye, hay águilas en el aeropuerto , y las fui a buscar en bici. Estuve yendo cinco meses todas las tardes al regreso de la escuela y un día un águila, así como ahorita Kyya, abrió las alas. ¡Guau! Creo que eso fue lo más impactante de toda mi vida, me miró y luego me siguió.

–¿Por qué lo siguió, maestro?

–No sé.

–¿Se dio cuenta de que usted es un ángel que ama a las águilas?

–Fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque yo la había buscado todas las tardes insistentemente durante cinco meses. Voló. Se me paró enfrente y abrió sus alas como para abrazarme, y yo me quedé totalmente impresionado.

“Desde niño tenía esa corazonada de conocer las águilas, verlas volar. Aquí en la Ciudad de México he vivido toda mi vida, pegado a la reserva ecológica. Llegó esta ave y me quedé ahí con ella como media hora, y no se fue. Cuando cerraron la Alameda Oriente, tomé mi bici y el águila arrancó tras de mí. Volaba sobre mi cabeza. Hasta la fecha no sé por qué. Quizás era un águila que estaba adiestrada y se escapó, pero la conexión fue tan fuerte que a partir de ese momento no se separó de mí. En la escuela, en mi carrera de Ciencias de la Comunicación, siguieron apasionándome las aves. Todas mis tareas, investigaciones, reportajes giraban en torno a las águilas. Ya más grandecito, en el Museo de Historia Natural, conocí a compañeros que tenían águilas y sabían cuidarlas.