un en tiempos de pandemia, hoy es la fiesta de la virgen de Guadalupe, y como explica Eleazar López Hernández, sacerdote zapoteca y uno de nuestros principales exponentes de la teología católica indígena, a quien mucho agradecemos su autorización para la publicación de este artículo, para los mexicanos este hecho tiene connotaciones que sólo se entienden dentro de la religiosidad de nuestro pueblo, profundamente conectado con la manera como nuestros antepasados indígenas entendían la relación con Dios.

Según el relato del Nican Mopohua, el indio Juan Diego, principal protagonista del acto guadalupano, iba caminando en el frío diciembre de 1531 y con el dolor de ver los símbolos de su pueblo caídos por tierra –es decir, en un contexto de colapso de su mundo cultural y religioso, a causa del choque violento con el mundo europeo, que llegó aquí y conquistó con la cruz y la espada este territorio–, se encuentra con una cihuapilli –doncella– que luego pidió llamarse Guadalupe. Nombre con el que ya la conocían los conquistadores, pero que a los vencidos les sonaba más a Coatlaxupe (la que está sobre la serpiente), que a su vez les hacía recordar a la antigua Coatlicue, la del faldellín de serpientes, madre de Huitzilopochtli, dios relacionado con el Sol.

La virgen de Guadalupe se presenta en el relato a Juan Diego como la madre de In Huel Nelli Téotl Dios (el verdadero dios Téotl); In Ipalnemohuani (dador de vida); In Totecuyo (Nuestro Señor); In Tloque Nahuaque (que está cerca y junto de nosotros), In Huilcahua In Tlalticpaque (dueño del cielo y de la tierra). Ésos eran los nombres que los habitantes de estas tierras usaban para dirigirse a la divinidad en su religión antigua y que los misioneros habían condenado en el fallido diálogo de los 12 primeros franciscanos con los líderes religiosos mexicas.

No obstante, Juan Diego, ya convertido al cristianismo, sostiene ante el obispo Juan de Zumárraga que por todo lo visto y oído, yo sé que ella es la madre de nuestro redentor Jesucristo . Como primer teólogo indio cristiano, Juan Diego puede afirmar que el dios cristiano es el mismo dios que desde milenios antes los pueblos del Anáhuac conocían. Es lo que años después los estudiantes del Seminario Indígena de la Santa Cruz de Tlatelolco, encabezados por Antonio de Valeriano, ponen por escrito en el relato del Nican Mopohua, donde se narran las apariciones de la virgen de Guadalupe.