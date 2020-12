Alma E. Muñoz y Rosa E. Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 12 de diciembre de 2020, p. 8

En la 15 Cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ir a una nueva realidad después de la pandemia de Covid-19 significa reinventarnos en todos los órdenes, porque ya no se puede seguir sosteniendo la misma política económica. Es muy importante repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal, desde luego bueno para las minorías, muy malo para los pueblos , afirmó.

Por videoconferencia, ante los mandatarios de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque Márquez; y de Perú, Francisco Rafael Sagasti –que integran junto con México la alianza– aseguró que el gobierno tiene que representar a todos, y tiene que haber una división clara entre los poderes económico y político, porque cuando el gobierno está al servicio de una minoría no se puede avanzar . Con Chile como anfitrión, los presidentes suscribieron una declaración conjunta donde manifiestan su profundo pesar por la pérdida de miles de vidas en la región por la pandemia, y reconocieron la pronta elaboración y aplicación del Plan de Acción Covid-19 de la Alianza del Pacífico.

La cancillería mexicana distribuyó los acuerdos de la cumbre, donde al igual que naciones observadoras, los cuatro países ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para recuperarnos de los efectos generados por el virus y superar sus impactos económicos y sociales .