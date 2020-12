Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 12 de diciembre de 2020, p. 4

En lo que va del periodo ordinario de sesiones, que cierra el próximo martes, 25 senadores se contagiaron de Covid-19. El caso más reciente es el del senador de Morena José Narro Céspedes, quien ayer hizo público que dio positivo al coronavirus.

En un acto de responsabilidad, semanalmente me practico la prueba de Covid 19 en el Senado. Me notificaron que resulté positivo, me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa, por Zacatecas y por nuestro país , expresó en sus redes sociales.

Durante la última sesión presencial, de este jueves, desde el pleno se mencionó que siguen en recuperación el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, el coordinador de MC, Dante Delgado, y el priísta Eruviel Ávila.