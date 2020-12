Lo anterior ha provocado que los empleados que se desempeñan en esas actividades no encuentren trabajo a largo plazo, no generen ahorros para subsistir, no puedan pagar las deudas que adquirieron para migrar y no puedan enviar remesas a sus familias.

Por la reducción de las actividades económicas en ranchos y sembradíos, añadieron las especialistas, muchas personas migrantes ven reducidos sus jornadas de trabajo y sus ingresos, lo cual lleva a muchos a regresar a su país de origen, pero sin la posibilidad de seguir protocolos sanitarios contra el Covid-19.

Por todo ello, recomendaron a gobiernos y compañías invertir en la protección de los trabajadores, incluir sus opiniones en el diseño de políticas públicas y monitorear la posible comisión de prácticas fraudulentas y abusivas.