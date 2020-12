E

n el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hay lugar para el arte de las comunidades indígenas, llamado institucionalmente artesanía, pero no para las reivindicaciones de los pueblos. En el edificio tomado el pasado 12 de octubre por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México se encontraron juguetes, esculturas, muñecas, trajes tradicionales, alebrijes, arte en madera, cerámica, máscaras, tejidos y un montón de mezcales abiertos y cerrados, todo lo cual, dicen los actuales ocupantes, tiene espacio en este elefante blanco, los que no cabemos somos nosotros, y por eso lo ocupamos .