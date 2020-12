Destacó que el León merece el título por todo lo trabajado, no sólo en esta temporada, sino desde hace dos años .

No obstante, dejó claro que aunque no estuvimos cómodos en el primer encuentro, conseguimos un gol que nos da mucha tranquilidad, ahora será más difícil para ellos en nuestra cancha, donde el equipo genera más peligro, esperamos tener un buen día y obtener el título .

En el duelo decisivo por el título de la Liga Mx no habrá favoritos, estaremos los dos mejores , aseguró Ángel Mena, delantero del León, al destacar el trabajo realizado por los Pumas, mientras el ariete auriazul Juan Ignacio Dinenno apuntó que con nuestra actitud hemos demostrado que nada es imposible .

A su vez, Dinenno aceptó que esperan un rival difícil en el estadio Nou Camp, donde los esmeraldas no han perdido hasta ahora, por lo que buscaremos doblegarlos para alzar el título .

Después de que no ha podido marcarle a los Panzas Verdes en esta temporada, Dinenno dijo que sería lindo anotar, pero no por una deuda personal, porque en una final todo debe ser grupal, si no consigo un gol, y lo hace otro compañero, estaré contento .

El delantero argentino señaló que se siente a gusto en el plantel universitario, sin embargo, aceptó que el futbol es muy dinámico y nunca se sabe, aunque por ahora sólo pienso en el partido del domingo . Reveló que Favio Álvarez y Facundo Waller ya entrenaron con el plantel; obviamente estarán sujetos a evaluación médica .

Después de que el León logró empatar 1-1 de manera agónica en el encuentro de ida en Ciudad Universitaria, pese a tener 10 hombres en la cancha, ahora ambos clubes buscarán su octavo título cuando se enfrenten el domingo en la casa de los esmeraldas.