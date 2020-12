Pablo Espinosa

Este miércoles 16 de diciembre se cumplirán dos siglos y medio del nacimiento de Ludwig van Beethoven (1770-1827) y como corolario de la profusión de actividades en torno a él en todo el mundo, tenemos el redescubrimiento del compositor más interpretado de la historia más allá de la obviedad, el reconocimiento de su dimensión humana como nunca antes, pues hasta ahora los panegíricos rondaban el lugar común y los festejos rayaban en lo rimbombante sin hendir hondo como ahora.

Hoy, para más personas, Beethoven es un vendaval de humanismo, belleza, bondad y trascendencia.

A lo largo de estos 12 meses, su figura ha sido comparada, con argumentos palpables, con la de William Shakespeare. Ludwig van Beethoven se consolida como el autor definitivo en la historia de la música, luego de que sus obras han sido puestas a sonar y las partituras revisadas con lupa.

Hemos escuchado a lo largo de 2020 su música como nunca antes en cuanto a cantidad y calidad: los medios electrónicos multiplican las escuchas de manera exponencial al mismo tiempo que los análisis se vierten verdaderos, rudos, directos, sin los edulcoramientos ni manipulaciones sentimentales que han pesado sobre tan notable biografía.

El Disquero tiene un libro y una colección de discos como lo mejor del Año Beethoven: la biografía Beethoven, del compositor y musicólogo Jan Swafford (Chattanooga, Tennessee, 1946), publicada originalmente en 2014 con el título Beethoven: Anguish and Triumph y traducido al castellano en 2017 por Juan Lucas para la editorial Acantilado, y desembarcado en librerías mexicanas a finales de 2019, justo en la víspera de la celebración.

Lo mejor en discos dedicados a Beethoven no tiene comparación: The New Complete Edition: Beethoven, BTHVN 2020 de la disquera alemana Deutsche Grammophon (DG). El hermoso libro que contiene esa caja con toda la obra del autor alemán se inicia con la frase ¿Must it be?, en texto de Herr Doktor Clemens Trautman, presidente del consorcio del sello amarillo, citando la frase que se repetía Beethoven (Muss es sein?) cuando estaba escribiendo su cuarteto de cuerdas final y citando también la pregunta que se formularon los empleados de DG cuando se tomó la decisión corporativa de elaborar la Edición Completa Definitiva de la obra beethoveniana, puesto que si hay un autor ubicuo, ese es Beethoven, además de que vivimos la era digital, en la cual se supone ya no hay sorpresas.

It must be , se respondieron todos, unísonos, al igual que hizo Beethoven cuando terminó su cuarteto de cuerdas final, el opus 135, y anotó en la partitura de su puño y letra: Es muss sein!

La DG ha grabado más discos de Beethoven que ninguna otra disquera. Suman 40 días de música de ese autor ya en su material en existencia. De hecho, grabó por vez primera en disco una sinfonía completa, la Quinta de Beethoven, en 1913, con la Filarmónica de Berlín dirigida por Arthur Nikisch.

Medio siglo después, la DG volvió a hacer historia, cuando Herbert von Karajan grabó tres versiones del ciclo completo de sinfonías de Beethoven, también con la Filarmónica de Berlín.

Este proyecto, el de reunir en una caja todas las obras del homenajeado, es una coproducción con la máxima autoridad en el tema: la Beethoven Haus Bonn, cuyo director, Malte Boecker, celebra en el texto inicial del libro incluido en la caja la diversidad lograda en la curaduría.

Tenemos en esa colección suprema, anota Malte Boecker, a un nuevo Beethoven, alejado de los clichés y en cambio multifacético, activador de cambios definitivos en prácticamente todas las áreas de los géneros musicales de concierto.

Destaca una obra brutal, salvaje, despiadada: la Grosse Fuge, opus 133, partitura asombrosamente densa, enigmática, siempre moderna, la creación más visionaria en toda la historia de la música .