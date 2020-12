Sin duda, la más cínica de las líneas de ataque del prianredismo contra la Cuarta Transformación es el combate a la corrupción. ¿Qué pueden decir en esta materia los responsables de la evasión fiscal tolerada del Pemexgate, del Fobaproa, de los negocios turbios de los Sahagún Bribiesca, de los contratos petroleros a la familia Mouriño, del gasto de 620 millones de dólares en la barda de una refinería jamás construida en Tula, de la compra de votos con tarjetas Monex y Soriana, de los sobornos de Odebrecht, de los fraudes en Oceanografía, Agronitrogenados y Fertinal, de la estafa maestra, de la inmunda administración de Miguel Ángel Mancera en la capital de la República?

Bien, pues como algo tienen que decir, mandan a sus peones y alfiles mediáticos a afirmar, en esencia, que AMLO es igual de corrupto que nosotros , y para difundir tan suicida difamación –que no tiene más fundamento que las distorsiones y las abiertas fake news que ellos mismos fabrican– se valen de una poderosa red de medios informativos, locutores y comentaristas, siglas y logotipos de organismos civiles, centros de periodismo mercenario y granjas de cuentas automatizadas que saturan las redes sociales con intensas oleadas de fobia sin contenidos.

Fuera de esa crítica tan especular como furibunda, la non sancta alianza partidista de azules, amarillos y tricolores no tiene nada que proponerle al país como no sea el retorno a la corrupción, la violencia de Estado, la insensibilidad social y la procaz frivolidad de los gobernantes. Si acudieran al próximo proceso electoral armados sólo con eso, se quedarían sin registro. Lo preocupante es que, aunque no tengan programa, aún tienen muchos medios para obtener votos.

