Sólo me tomaron la temperatura y ni siquiera me pidieron el cuestionario. Sólo te obligan a usar el cubrebocas. En Canadá los protocolos no son tan laxos, en el aeropuerto de Toronto pasas al menos tres filtros más y me advirtieron que cuando regrese tendré que ponerme en cuarentena y, si no cumplo, seré acreedor a una sanción , expresó Iván, luego de salir de la puerta de llegadas internacionales de la Terminal 2 del AICM.

Rosa Elena Luna viajó a Alemania en agosto pasado. Dijo que para ingresar a ese país los pasajeros deben presentar el resultado negativo de una prueba de detección de Covid-19 que se haya realizado dentro de las 48 horas antes de llegar. Quienes no la presentan, en el aeropuerto de Fráncfort se las aplican gratis.