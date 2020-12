Ap, Afp, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 11 de diciembre de 2020, p. 16

Washington. Un comité de expertos de Estados Unidos recomendó ayer aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Se prevé que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) siga la recomendación emitida por sus asesores. El grupo consultivo, en una votación de 17 a favor y cuatro en contra con una abstención, concluyó que la inoculación parece segura y efectiva contra el coronavirus en personas de 16 años y mayores.

El comité celebró una votación no vinculante, y después de eso la FDA determinará si se debe emitir una autorización de emergencia para la vacuna.

Los argumentos a favor son: la vacuna ya obtuvo luz verde en Reino Unido, Canadá y Baréin, y los resultados completos de un enorme ensayo clínico se publicaron ayer en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos.

La publicación científica estimó en un editorial que los resultados confirman un triunfo del inmunizante, que presenta 95 por ciento de efectividad sin problemas serios de seguridad.

La farmacéutica Moderna inoculó al primer participante en un estudio de etapa intermedia a tardía que prueba su candidata a vacuna en adolescentes de 12 a menos de 18 años.

El ensayo, para el que se inscribirá a 3 mil participantes sanos en Estados Unidos, evaluará la seguridad y eficacia de dos dosis de la vacuna candidata de la compañía, administradas con 28 días de diferencia.

Moderna ha presentado solicitudes para obtener una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y la Unión Europea después de que los resultados completos de un estudio en etapa tardía mostraran que la vacuna tenía una efectividad de 94.1 por ciento en adultos y no presentaba problemas graves de seguridad.

En el mundo van 69 millones 531 mil 812 contagios y un millón 580 mil 867 muertes por Covid-19, según la Universidad Johns Hopkins. América Latina suma 464 mil 537 fallecidos y 13 millones 725 mil 721 infectados, según Afp