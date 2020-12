Al dar más detalles sobre el salario mínimo, comentó que se fueron creando mitos de que el incremento salarial aumentaría la inflación. El grupo de tecnócratas que dominaba, y que sigue teniendo influencia, llegó a convertir en dogma que si subía el salario mínimo habría más inflación, y ahora, ¿qué dirán? .

Sobre el recurso que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra las restricciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral en el sentido de no pronunciarse sobre asuntos electorales, aseguró que estamos defendiendo la libertad de expresarnos, si hay el propósito de hacer valer la democracia; no es expresarnos para favorecer a ningún partido, es para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades, que las elecciones sean limpias y libres, que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente. Me tiene que decir (el tribunal) si puedo hablar de estos temas .

Libertad de expresión

–¿Se siente censurado por el INE?

–Ellos tienen una visión distinta a la nuestra. Hemos tenido diferencias con el INE; sin embargo, nosotros respetamos a esa institución. Sí tenemos diferencias, porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar y se hicieron de la vista gorda, ¿o miento?

Sobre las alusiones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en torno al populismo, el mandatario sólo acotó: “Está bien, es su libertad. Pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. Y a veces digo otras cosas, pero no afecta en nada, en lo más mínimo. Eso de populismo, paternalismo, lo que acuñó Krauze de ‘mesías tropical’, es propio de la democracia”.