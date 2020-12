Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Fernando Camacho

Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salieron tranquilos de la reunión que tuvieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque reiteraron su exigencia de que se acelere el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en los hechos y se continúe con los encuentros mensuales para dar seguimiento al caso.

Fue una reunión de balance de lo logrado. Ellos nos hacen un recuento de más o menos 80 órdenes de aprehensión libradas, de las cuales 30 o 40 ya fueron ejecutadas , indicó Vidulfo Rosales, representante legal de las víctimas.

En entrevista fuera de Palacio Nacional, el abogado señaló que la imputación hecha por las autoridades en contra del militar José Martínez Crespo es por delincuencia organizada, aunque los padres de los 43 insisten en que sea por desaparición forzada.

Extradición complicada