En los últimos años los gobiernos del PRI y del PAN han abandonado el campo y a su gente, comprometiendo gravemente la vigencia de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el empleo, la cohesión social, la gobernabilidad democrática, la seguridad y la soberanía de la nación. La proclama de Nunca más un México sin nosotros del movimiento indígena neozapatista, el grito el Campo no aguanta más del movimiento campesino y su proclama de Salvemos al campo para salvar a México, y la consigna Sin maíz no hay país, sintetizan la raíz y la razón del creciente descontento e insatisfacción de campesinos, indígenas, jornaleros y migrantes. Entre 1988 y 1994 se llevaron a cabo las contrarreformas más radicales en el sector agroalimentario y rural del país incluyendo: a) contrarreforma del artículo 27 constitucional (1992) que canceló el reparto agrario y convirtió las tierras ejidales en mercancía; b) Firma del TLC que incluyó todas las actividades agropecuarias y forestales; c) reformas al sistema de crédito rural eliminando el subsidio a la tasa de interés y concentrando el crédito en los productores comerciales; d) desaparición de los precios de garantía; e) cierre de Conasupo y privatización de la comercialización agropecuaria; f) privatización o cierre de los principales organismos o empresas públicos de apoyo (y subsidio) al campo y abandono de tales tareas en manos privadas: Fertimex, Anagsa (seguros agrícolas y ganaderos), Inmecafé, Tabamex, Albamex (alimentos balanceados). Este desmantelamiento del Estado de Bienestar Agrario, como se le llama a nivel mundial, establecido a lo largo de 50 o más años, es parte del Nuevo Orden Alimentario Mundial, promovido por EU para deshacerse de sus excedentes de granos como ventas concesionales o ayuda alimentaria, deprimiendo los precios mundiales de granos y estimulando las importaciones y la dependencia alimentarias del Tercer Mundo. Una reorganización a escala mundial en beneficio de los agricultores norteamericanos y de un puñado de trasnacionales, que llevó a la emigración rural y al empobrecimiento campesino. Los países metropolitanos, sobre todo EU, se convirtieron en el granero del mundo dejando a los periféricos como abastecedores de algunas materias primas y alimentos tropicales.

El mundo necesita más y mejores alimentos, pero no puede producirlos del mismo modo. Depender de la importación de granos básicos es ruinoso para los países que quizá podrían pagarlos y suicida para los más pobres. Hoy vuelve a ser, a los ojos de todo mundo, como lo era antes del neoliberalismo, no sólo social y políticamente pertinente, sino económicamente rentable, recuperar la soberanía y la seguridad alimentarias buscando autosuficiencia al menos en los alimentos de mayor consumo. ¿Quién y cómo debe producir en México los alimentos que hacen y harán falta? La solución no está en el agronegocio depredador y especulativo. Ha llegado el día en que los productores de escala modesta alimenten de nuevo al mundo y a México. La mejor opción es la pequeña y mediana producción familiar o colectiva, pero requiere apoyo público. Si no lo tiene acabará vendiendo a precios de costo y consumiendo sus recursos naturales y productivos en vez de conservarlos e incrementarlos. Porque si el agronegocio cobra rentas a la sociedad, la agricultura campesina por lo general las paga y con ello a la larga deja de ser viable. Necesitamos, entonces, un nuevo entendimiento entre el surco y la banqueta, donde la ciudad reconozca y retribuya las reales aportaciones de un campo socialmente justo, ambientalmente sostenible y económicamente eficiente. Esto deberá materializarse en políticas públicas orientadas a darle viabilidad técnico-económica a la agricultura campesina mediante acciones que revitalicen el mundo rural interviniendo decididamente el mercado agropecuario de alimentos mediante regulaciones y políticas compensatorias. La propuesta detallada de la PE15 la abordaré la próxima semana. La PE15 se encuentra en: https://bit.ly/3j2cG6S ¿Quieres participar en la construcción del programa político para la izquierda? Escríbeme.

[email protected]

www.julioboltvinik.org