hantaje de por medio (los cambios a la ley sólo cerraría la posibilidad de cientos de miles de oportunidades de empleo y acabaría con muchos puestos de trabajo existentes ), en octubre de 2012, a escasos días de aprobada la nueva ley laboral (cortesía de Felipe Calderón y a favor de los patrones) que legalizó el outsourcing, el Consejo Coordinador Empresarial exigió al gobierno la eliminación de los candados innecesarios y las limitantes excesivas en materia de subcontratación, es decir, un reclamo de la misma cúpula de la iniciativa privada que ayer firmó un acuerdo tripartita (gobierno, empresarios y líderes obreros), mediante el cual, supuestamente, se compromete a regularizar plantillas y resolver el problema del abuso de la tercerización de personal”.

¿Cómo compatibilizará aquella exigencia con su actual compromiso –firma de por medio– en el citado acuerdo ? Quién sabe, pero el hecho es que la cúpula empresarial no tiene la menor intención de aceptar cambio alguno en las reglas del juego (tal vez cierto maquillaje, pero no más), pues lo único que le interesa es cuánto crecen sus utilidades y no cuánto aumenta la pobreza con la práctica del outsourcing.

Y entre las exigencias de ayer y los compromisos del presente, encontramos una bella perla: el 29 de septiembre de 2012, tras la aprobación de la nueva ley laboral que legalizó el outsourcing, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Monreal, en el pleno de la Cámara de Diputados gritó a tricolores y blanquiazules: ¡lo que están haciendo no tiene madre!