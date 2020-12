A

un cuando al presidente López Obrador le parece penoso que los salarios de México sean de los más bajos de América Latina –y del mundo–, la recuperación tendrá que seguir una ruta progresiva. Propone un aumento de 15 por ciento para el próximo año… más una compensación. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, asegura que dado que la inflación esperada para el próximo año será en torno a 4 por ciento, el salario mínimo debe superar ese nivel, por lo que propuso un incremento de 6 por ciento al salario mínimo, el cual se aplicaría también a los 59 sueldos profesionales. El salario mínimo actual es de 123.22 pesos, recibiría un aumento directo de 6 por ciento más una compensación en pesos –el monto independiente de recuperación (MIR)– para llegar a 141.70 diarios. El alza también se aplicaría a los salarios profesionales. Respecto a la zona libre de la frontera norte, de acuerdo con la propuesta que presentó la Secretaría del Trabajo, sólo se aplicaría el incremento de 6 por ciento; es decir, 11.13 pesos, y se ubicaría en 196.69 pesos. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía, comentó que al final del sexenio se espera alcanzar un mínimo de 214.07 pesos diarios, es decir, 6 mil 511.30 pesos mensuales, que es el ingreso que necesita una persona con un dependiente para cubrir las necesidades básicas. (Creo que se queda corto).

La pregunta