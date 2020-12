México marcó la pauta contra el Covid-19

os mexicanos somos muy dados a menospreciarnos y pensamos que no podemos marcar pautas. A veces por rebeldía y otras por franca mala fe, algunas personas bloquean el trabajo oficial. En este caso, existen denuncias en contra del gobierno federal y elementos de la Secretaría de Salud por el mal manejo que, dicen, estas dos entidades han hecho de la pandemia y que ha derivado en contagios y muertes excesivas a causa del Covid-19. Ahora que el rebrote ha alcanzado a Alemania, y aumentado el número de casos positivos y defunciones, la canciller Angela Merkel ha anunciado medidas muy similares a las que implementó México desde el inicio de la pandemia, y este hecho reconoce que nuestras autoridades sanitarias van en el camino correcto, aunque detractores, sin preparación en el ramo, expresen lo contrario.

Fernando Quiroz

Quince meses y aún no reponen tarjeta Bienestar

En octubre de 2019 tramité la reposición de mi tarjeta de adulto mayor por extravío. En la oficina correspondiente me aseguraron que en dos meses me sería entregada. Después me informaron que debido a la pandemia tardaría un poco más. Hace 4 meses se presentó en mi domicilio una persona para verificar mis datos indicándome que en dos o tres semanas más la recibiría. Ya han transcurrido en total 15 meses y la dichosa tarjeta sigue sin aparecer. En los números telefónicos que señalan para información rara vez contestan, y cuando lo hacen ha sido sólo para pedir de nueva cuenta mis datos. No es posible tanta negligencia e ineptitud.

Mario Campos López

Dejó muchos pendientes ex director del Cecyt 3

El 19 de octubre fue nombrado director interino del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 3 del IPN, Rubén Jiménez Morales, quien debe atender los pendientes que dejó su antecesor, Raúl Alcántara Fernández.

Entre ellos, sobresale considerar las demandas de acoso sexual que denunciaron las alumnas y convocar al proceso de elección de la terna de la cual deba surgir el próximo director (a) del CECyT 3.

Este último, hay que subrayarlo, debe ser transparente y acabar con vicios como utilizar al sindicato de trampolín político para brincar a puestos directivos, manipulación del proceso de auscultación entre los diferentes sectores y ocultar los resultados de dicho proceso o no respetar la decisión de los supuestos representados.

El nuevo director (a) del CECyT 3 debe ser un verdadero líder moral, principal promotor del Congreso Nacional Politécnico, respetar la elección democrática de cada sector: docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación y estudiantes.