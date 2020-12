David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de diciembre de 2020, p. 33

Nueva York., Donald Trump y sus cómplices están solicitando anular la voluntad popular expresada en los comicios para rescatar lo que llaman la democracia , mientras continúan ignorando –literalmente, no mencionando– que estos son los días más mortíferos de la pandemia con saldos diarios que superan los del 11-S.

El presidente expresó su deseo de que la Suprema Corte revierta los resultados electorales, argumentando que el máximo tribunal tiene la oportunidad de salvar a nuestro país del mayor abuso electoral en la historia de Estados Unidos .

Se refiere al esfuerzo encabezado por el procurador general del estado de Texas, quien ha solicitado que la Suprema Corte de Estados Unidos descalifique los resultados de la elección en cuatro estados claves que perdió Trump, y postergar el voto del Colegio Electoral programado para el próximo día 14, hasta que esos comicios sean investigados por irregularidades.

La solicitud ya no intenta acusar que hubo fraude –ya que en decenas de casos ese argumento ha sido rechazado por tribunales estatales y federales– sino sólo que cambios en los sistemas electorales estatales permitieron la posibilidad de un fraude que no necesariamente se puede detectar.

A pesar de que expertos en la ley pronostican que esto no prosperará ante el máximo tribunal del país, los procuradores generales de 17 estados –todos bajo gobiernos republicanos– se han sumado en apoyo a la petición de Texas. A la vez, 106 legisladores federales republicanos también han respaldado el caso.

Los observadores están asombrados porque los supuestos conservadores están promoviendo una acción de intervención federal en sus estados, y en los hechos están apoyando la anulación del sufragio, en este caso de unos 20 millones de votos en los cuatro estados. “El encabezado de la nota debería ser: ‘17 estados intentan dinamitar la democracia estadunidense’. Estos 17 pertenecen a la sala de la vergüenza”, comentó el experto electoral Larry Sabato, director del Centro para Política de la Universidad de Virginia.

Esta es la maniobra más extrema hasta la fecha de Trump y sus cómplices para mantenerse en el poder a través de subvertir una elección que perdió por más de 7 millones de sufragios y 74 votos electorales, resultado que ya ha sido certificado oficialmente por cada uno de los 50 estados y la capital. La maniobra busca frenar la sesión del Colegio Electoral en la cual emite su voto y declara formalmente al ganador.

Pero si la Suprema Corte rehúsa intervenir y legisladores estatales no logran, o no se atreven, a descartar el voto popular, se supone que el próximo lunes el Colegio Electoral declarará que el demócrata Joe Biden es el ganador oficial de la elección. Sin embargo, todo indica que Trump y sus aliados no se rendirán ahí.

Es muy posible que el equipo del magnate avanzará hacia una última batalla en la cual buscarán que los legisladores federales republicanos descarrilen la próxima etapa del proceso electoral, programada para el 6 de enero, cuando ambas cámaras del Congreso se reúnen para en efecto certificar el voto del Colegio Electoral.

Esta fase casi siempre procede sin incidentes y casi nadie se fija en ese ejercicio formal, pero según las reglas constitucionales, si un solo diputado y un solo senador escriben que desean rechazar los resultados del Colegio Electoral, cada cámara se retira para debatirlo. En el caso de que una mayoría en una de las cámaras rechace ese resultado, el próximo paso es que la cámara baja elija al presidente y el Senado al vicepresidente.