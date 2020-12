Ana Mónica Rodríguez.

Viernes 11 de diciembre de 2020

Mau de León es un cantante de 25 años, nacido en la capital del país y apasionado del género regional mexicano.

En su primer sencillo O le bajas o me voy, aborda el tema de los celos y la desconfianza entre las parejas, al punto de volver tóxicas las relaciones amorosas, pero con una chispa de picardía en su letra , explicó el intérprete sobre la canción donde se escuchan ritmos distintivos del norteño banda, la cual en tan sólo tres semanas suma más de 30 mil vistas en YouTube.

Sobre su gusto por la música regional, De León contó: Como sabes todos tenemos un sueño; el mío primero fue ser futbolista, el cual no se cumplió, pero la vida te da destellos sobre qué es lo que tienes que hacer. De chiquito canté en varios programas y llegué a ganar algunos; pero siempre fue cantando banda, no sé por qué; pero es algo que se me facilita y me gusta mucho .