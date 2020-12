Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 11 de diciembre de 2020, p. a16

Buenos Aires., La muerte del astro del futbol Diego Armando Maradona hace dos semanas en Argentina no puso fin a su controversial historia de vida.

Una fortuna incalculable y repartida por el mundo, cerca de 60 demandas en la justicia civil y cinco hijos reconocidos y seis con pedido de filiación forman parte del proceso sucesorio que comenzó hace días con traspiés y escándalos.

“Este proceso empezó torcido, con conflictos familiares, juzgados que se declararon incompetentes y trámites mal iniciados, uno por pedirse fuera de la jurisdicción y otro por hacerlo antes los nueve días de ‘luto y llanto’ que exige la ley”, explicó el abogado Mauricio D’Alessandro.