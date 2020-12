E

n este turbulento final del año de la pandemia, el centro de atención se desplazó, casi de un día para otro, de la desalentadora perspectiva de continuada –en algunos países explosiva– expansión de las infecciones y sus secuelas al esperanzador panorama de disponibilidad temprana de varias vacunas efectivas anti-Covid. Las nuevas cotas alcanzadas por la pandemia a escala global mostraron que la siguiente cresta de la pandemia está siendo mucho más dañina de lo que se esperaba en el verano. El promedio semanal de nuevos casos diarios requirió tres y medio meses, del 10 de julio al 23 de octubre, para pasar de 200 a 400 mil y apenas 28 días, al 20 de noviembre, para escalar a 600 mil. Por su parte, el relativo a decesos diarios no cruzó la cota de 10 mil diarios sino hasta el 24 de noviembre. Los totales acumulados de 29 de febrero a 8 de diciembre fueron, respectivamente, de 67.8 y 1.5 millones. (Cifras de Johns Hopkins University recogidas por Washington Post 8/12/20.) Cuando entre octubre y noviembre, circularon noticias alentadoras sobre diversas vacunas, se produjo una repercusión, quizá poco esperada, en las bolsas de valores de naciones avanzadas, que vivieron días de euforia. El Banco de Pagos Internacionales lo advirtió, al señalar que las noticias positivas sobre desarrollo de vacunas alentaron los mercados , dando lugar a alzas generalizadas de cotizaciones, muy arriba de lo que corresponde a una perspectiva económica general aún incierta . ( Search for yield sustains buoyant markets, BIS Quarterly Review, 7/12/20.)

Meses atrás, cuando se realizaban esfuerzos para construir una respuesta global a la pandemia que diera cuenta de sus alcances y consecuencias –que ahora se sabe han sido mucho más amplios y costosos de lo que entonces se imaginaba– se expresó la noción de que significaba la oportunidad de definir e instrumentar acciones multinacionales, dictadas por la solidaridad, ante un mal que todos compartían, pero al que enfrentaban con recursos en extremo desiguales. Tal oportunidad resultaba evidente, sobre todo, en la investigación, desarrollo, fabricación y producción de vacunas. Se imaginó un gran esfuerzo cooperativo para disponer de millones de dosis de distintas vacunas, resultado de esfuerzos diversos de investigación. Como se sabe, el camino seguido hasta ahora ha sido otro, muy diferente.

Lo describe en forma sintetizada un reportaje reciente ( Achal Prabhala et al, Want vaccines fast? Suspend Intellectual Property Rights, The New York Times, 7/12/20), al que pertenecen los siguientes señalamientos: