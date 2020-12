P

ostrar un pueblo para atraer la inversión extranjera no es una buena base para la Libertad. Hace tres años México vivía secuestrado y desconsolado, sumido en un desierto moral: el potente espíritu mexicano muerto de sed, las fuentes de valores secas y el terreno cultural agrietado. No crecían ni florecían las libertades positivas (por ejemplo estar libre de la pobreza, del hambre y la sed, o de la ignorancia, el engaño y la banalidad) y las libertades negativas, que en principio resguardan los planes de vida individuales de la intervención del Estado, estaban hipertrofiadas, y los poderosos podían abusar impunemente de los débiles y vulnerables. Luego el pueblo rechazó a sus secuestradores, dijo basta , voló en pedazos los resortes del fraude electoral y eligió a un Presidente verdaderamente democrático.

Para tener mayor libertad se requiere de ciertas condiciones. La primera es desechar de tajo la ficción moral neoliberal, que contrario a lo que podría suponerse no es liberal , sino su opuesto. El neoliberalismo es conservador, pues promueve una regresión hacia la acumulación de privilegios estamentarios.

Los dueños del mercado global hicieron creer al mundo que sus ficciones técnico-morales, como la cooperación oportunista y la innovación capitalizada, recuperan la tradición liberal y son potentes fuentes de libertad y progreso social. Con ellas, sus intelectuales orgánicos construyeron un discurso moral y un código legal impuestos sobre los países con la doctrina de shock del FMI y el BM. Se capturó al Estado, que dejó de cumplir sus funciones de protección del bienestar social en aras de facilitar la libre acumulación del capital. Para una buena historia del proceso, léase Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, de Quinn Slobodian.