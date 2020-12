César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 24

A pesar de que una vez más Interjet prometió que ayer miércoles pagaría a sus trabajadores dos de las cinco quincenas atrasadas, incumplió. Algunos empleados sindicalizados y de confianza consultados lamentaron que la empresa y el gremio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sección 15, que los representa se escondan y no den la cara para afrontar el problema.

Desde temprano esperamos que nos depositaran, pero no hay pago. Los directivos se comprometieron realizarlo a más tardar hoy, pero sólo fueron promesas, nos volvieron a engañar, ya no tenemos dinero para sostener a nuestras familias , dijo uno de los empleados del área de mantenimiento.

Sin embargo, a pesar de la convocatoria para realizar un paro de labores o manifestarse en el corporativo por medio de redes sociales y vía mensajes de texto vía WhatsApp, esto no sucedió. Quienes no se presentaron a laborar fue porque de plano no tuvieron dinero para trasladarse desde sus hogares ubicados en zonas colindantes del estado de México con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre ellas Texcoco y Ecatepec.