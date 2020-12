César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 21

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, un juez federal aplazó la audiencia programada para esta semana de Ramón Sosamontes Herreramoro, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga al desempeñarse como jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, en la que se definirá si otorga medidas cautelares para evitar cualquier orden de aprehensión, reaprehensión, citación o comparecencia que pueda librar el juez administrador del centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Sur.

El ex funcionario promovió el juicio de amparo en noviembre pasado contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal, por lo cual el juez federal le concedió una suspensión provisional que le permite no ser detenido en tanto no exista una acusación tipificada como grave (delincuencia organizada) relacionada con el desvío de 5 mil millones de pesos durante la gestión de la ex secretaria de Estado cuando estuvo al frente de ambas dependencias y que en la actualidad se encuentra privada de la libertad, caso conocido como la estafa maestra.

Asimismo, lo protege de la indagatoria donde se acusa a la ex secretaria de Estado de dirigir una presunta red de corrupción con otros de sus colaboradores, asunto relacionado con el desvío de más de 77 millones de pesos y en el que está pendiente la detención del ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.