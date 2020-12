Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 19

La pandemia hizo patente que la obesidad debe ser tratada, pues es una enfermedad crónica multicausal y multifactorial y tiene que ser atendida de forma integral e individualizada , afirmaron médicos cirujanos bariátricos, endocrinólogos y sicólogos.

Los especialistas expusieron que durante la crisis sanitaria y el confinamiento se han presentando dos circunstancias en torno a la obesidad y el sobrepeso: por una parte, las personas que subieron y quienes cambiaron su estilo de vida al reducir su peso corporal con alimentación saludable y ejercicio.

En la presentación del estudio Action IO en México, análisis internacional sobre barreras en el manejo de la obesidad, Verónica Vázquez, sicóloga adscrita a la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, detalló que 71 por ciento de quienes padecen obesidad la consideran una enfermedad crónica y 94 por ciento de médicos encuestados también la consideran en ese rubro.

No obstante, cuando se preguntó a quienes la padecen cuánto tiempo pasó entre el primer conflicto que tuvieron con el peso y cuando pidieron ayuda médica, señalaron cuatro años; piensen en otra enfermedad en que pase tanto tiempo para tratar el tema en un consultorio .

Al preguntar a los médicos por qué no discutían el peso con sus pacientes, 76 por ciento dijeron que consideraban que éstos no estaban interesados, 69 por ciento no se sentían motivados para perderlo y la mitad no hablaban del tema porque tienen buena salud y no presentaba comorbilidades asociadas. Poco menos de la mitad dijeron que hay temas más importantes que tratar con quienes acuden a consulta.