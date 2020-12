Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020

Casi tres meses después de que se efectuó la rifa del avión presidencial y el anuncio, entonces, de su inminente venta, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió al tema ante las complicaciones que se han presentado. Imagínense comprar un avión, que ahora no lo podemos vender porque es extravagante. Si fuese un avión normal no costaría trabajo venderlo, pero fue hecho para el presidente en turno, especial, un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron para 80, porque tiene recámaras y oficina, sillones; así que no son las sillas de los aviones comerciales . El pasado 3 de diciembre se cumplieron dos años de que fue enviado a California, como paso previo para su venta. Repatriado en julio, la aeronave sigue en proceso de venta.