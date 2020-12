Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 6

La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte; además, los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia. Entonces no hay nada qué temer , respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de las críticas de gobernadores de la Alianza Federalista. Consideró que es consustancial a la democracia que haya oposición, es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas .

Durante la conferencia de prensa matutina se refirió a las críticas de ex consejeros electorales sobre la estrategia de comunicación presidencial, a las cuales López Obrador asoció a las posturas de los intelectuales orgánicos y sostuvo que ellos convalidaron al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, el régimen antidemocrático que predominó .

Los equiparó con los medios de comunicación, según dijo, que eran parte del régimen, que ahora son opositores, pero esto es un signo de nuestro tiempo .

–¿Ven la conferencia mañanera como un mecanismo de propaganda?

–Pues es que ellos quisieran que fuese como antes, donde se guardaba silencio y no había posibilidad de réplica, no había un diálogo circular, no había una comunicación, no había mensajes de ida y vuelta, nada más ellos, editorializaban. Pero ahora tenemos la posibilidad de replicar, de informar y estamos obligados a garantizar el derecho a la información.