a Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma al sistema privado de pensiones que merece el calificativo de histórica. Establece un tope a las comisiones de las Afore, las cuales se fijarán de acuerdo con el promedio de las que rigen en Estados Unidos, Chile y Colombia. Eso significará que bajarán al nivel de 5 por ciento, ahora son de 9 por ciento, en promedio. Además, los ajustes a la baja que ocurran en estos países también serán aplicados en México, pero si suben, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando aquí. La Cámara avaló la iniciativa que recibió del presidente López Obrador con 336 votos a favor y 124 en contra. También aprobó la reducción de semanas de cotización para que los trabajadores tengan derecho a una pensión mínima garantizada. En el camino, la mayoría rechazó las objeciones de diputados de PAN, PRI y PRD, que aparentemente fueron maiceados por los poderosos intereses económicos que representan las Afore y que incluso se hicieron sentir en la Comisión Federal de Competencia, que se pronunció en contra de la reforma. Todavía no hay que cantar victoria, el proyecto pasará ahora al Senado de la República. (No van a quebrar las Afore, sólo van a ganar menos, lo justo).

