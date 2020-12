Subcontratación y teletrabajo cambian mundo laboral

os hemos preguntado cuánto ha dañado la subcontratación en el mundo del trabajo en México? Es decir, cómo han afectado los derechos laborales de las y los trabajadores y cuánto aportan éstos a las ganancias de los grandes capitales; posiblemente sí, desde que Andrés Manuel López Obrador lo dijo en una mañanera. Y ahora también con los cambios tecnológicos y la pandemia que han transformado el mundo laboral, pues muchos trabajos que son parte de la subcontratación son trabajos realizados por medio del home office.

Desde la óptica capitalista el outsourcing es una forma de contratación que apoya a la economía de México , empleando a hombres y mujeres. Sin embargo, lo que no dicen las empresas que hacen esas formas de contratación son los costos sociales que no benefician del todo al trabajador. Existen diferentes tipos de outsourcing, pero siguen la misma lógica del beneficio capitalista y no del mejoramiento de condiciones de vida para los trabajadores y, además de eso, muchos empleados deben pagar los servicio de Internet, luz y etcétera, para poder trabajar cuando se hace home office.

Por otro lado, ver la subcontratación desde lo social en aras del mejoramiento de condiciones laborales lo más apto es su erradicación, pues todo hombre y mujer merece tener todos los derechos laborales empezando desde un seguro de vida, pensión, incluso pensar en permanecer en un sindicato. Pero sorprendentemente para aquellos que son trabajadores subcontratados y que hacen home office se verán beneficiados y los que no sean subcontratados también, pues la Cámara de Diputados aprobó la ley del trabajo para incluir al teletrabajo en el artículo 330-E, fracción III, la cual señala que es obligación del patrón asumir los costos de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad. El mundo del trabajo en México va cambiando, para bien de las y los mexicanos.

Miriam Edith López González

Vacunar a trabajadores de limpia después de los del sector salud, pide

En el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN estamos llevando a cabo el proyecto: Tripulación de vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos (RSU) en la Ciudad de México (CDMX): fuentes potenciales de contagio del SARS-CoV-2 entre la población, apoyado por el Conacyt. En la CDMX se generan 13 mil toneladas diarias de RSU, éstas son recolectadas por 2 mil 650 vehículos, responsabilidad de las alcaldías, en cada transporte recolector hay una cuadrilla de cinco personas además del chofer. Estas personas, 13 mil 250 aproximadamente, recorren la CDMX y están en contacto con 200 o más ciudadanos al día, 40 por ciento de las cuadrillas son voluntarios y viven de lo que reciclan, en caso de contagio con Covid-19 deben continuar trabajando; es por esto que solicitamos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que inmediatamente después de que los trabajadores de la salud hayan sido vacunados, sea este grupo de trabajadores el siguiente en prioridad, que se halla también en el frente de batalla contra el coronavirus.