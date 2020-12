De la Redacción

Es gracias a la cataclísmica combinación de Donald Trump y el coronavirus que Tori Amos decidió hacer un EP de temporada. La cantautora detrás de himnos del rock alternativo como Cornflake Girl y Silent All These Years había intentado lanzar su álbum de estudio 16 este otoño, y después recorrer el país antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Cuando la pandemia intervino, sus planes fueron sacados a patadas del camino a 2021 , y su sello discográfico le preguntó si consideraría hacer otra cosa en su lugar.

Cuando escribí esta música en el verano no tenía idea de lo que iba a pasar en noviembre. Sobre todo, no sabíamos cómo iba a votar la gente. Y luego Trump nos advirtió que iba a anular el resultado de la elección sin importar qué, así que decidí que el único proyecto que podía hacer era algo sobre lo que sí tuviera certeza, y eso fue la época navideña , dijo a The Independent.

El resultado es Christmastide, un disco de cuatro canciones impregnado de folclor. La cantante asegura que a pesar del título, el álbum es en realidad más un disco de solsticio, uno navideño como un estadunidense podría imaginárselo .

La música de Myra Ellen Amos, conocida como Tori, es a menudo calificada de otro mundo y etérea , pero la pianista, de formación clásica, y la primera vocera de una organización contra el acoso sexual, definitivamente no tiene la cabeza en las nubes. Lo muestra su análisis de la situación política en su país. En Estados Unidos, lo que ha sido muy difícil de ver este año es a la gente politizando esta horrible enfermedad , dice la cantante suspirando. Es duro ver cómo se compromete la salud de la gente por tu partido político .

Voto equivocado

Aunque su nuevo material no es sobre política, Amos asegura que la tensión previa a las elecciones influyó en su escritura. De hecho, el disco había sido llamado Better Angels (mejores ángeles), la misma frase que Amos usa para referirse a los políticos republicanos que estaban preparados para enfrentarse a Trump.