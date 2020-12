Afp

Periódico La Jornada

Jueves 10 de diciembre de 2020, p. a12

París. El árbitro rumano Sebastian Coltescu, centro de un gran escándalo tras sus palabras racistas contra el ex jugador Pierre Webó en el partido de Champions entre el París Saint Germain (PSG) y el Basaksehir, ha tenido un recorrido marcado por varias sanciones.

Es el negro, mira a ver quién es : estas palabras dirigidas por Coltescu, cuarto árbitro, a su compatriota Ovidiu Hategan, juez principal, desencadenaron una tormenta que amenaza con poner fin a su carrera internacional.

Sólo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero , aseguró Coltescu a sus allegados en declaraciones al portal rumano ProSport.

Este ingeniero de formación, nacido en 1977 en Craiova, al sur de Rumania, jugó brevemente como mediocampista en la segunda división, antes de empezar en 1996 como árbitro y saltar a la primera división en 2003 para conseguir tres años más tarde su gafete FIFA.

No obstante, fue relegado en 2007 a la segunda división tras unos graves errores cometidos en un partido de la liga rumana. Según la prensa local, negó dos penales a un equipo y se mostró demasiado clemente hacia los jugadores rivales. Afectado por esta sanción, Coltescu intentó suicidarse un año más tarde, afirmaron en ese entonces los medios, mientras varios compañeros consideraban que era víctima de un sistema que lo empujó al borde de la desesperación .

Coltescu retornó a los campos de primera división, pero en 2015 recibió otra sanción por varias fallas, como anular tres goles al Steaua de Bucarest. La Comisión Central de Árbitros (CCA), sin embargo, levantó pronto el castigo, ya que la UEFA lo eligió para arbitrar un partido internacional juvenil.