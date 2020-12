Esta es una anécdota que Matos ha compartido con decenas de jóvenes y discípulos, “y también los animó: ‘estudia lo que quieras, lo que te haga feliz’, no sé si han muerto de hambre, espero que no, yo no morí”, añade entre carcajadas.

“Cuando les informé mi decisión, después de un silencio espantoso, mi madre me dijo: ‘está muy bien que estudies lo que quieres, pero, ¿no sería bueno que también llevaras unos cursos en la escuela bancaria y comercial?’ Me daba a entender que me iba a morir de hambre. Muy apesadumbrado se lo conté a un amigo y él me dio una respuesta fantástica: ‘quizá sí, pero morirás feliz por haber hecho lo que quisiste’”, narra el investigador en entrevista con La Jornada.

▲ El arqueólogo en el Templo Mayor con Mercedes Barcha y Gabriel García Márquez. Foto tomadas del libro Arqueología

e historia del Centro de México: homenaje a

Eduardo Matos Moctezuma, INAH, 2006.

Aunque ya lo dejé en manos de colegas destacados, como Leonardo Lopez Luján en el Proyecto Templo Mayor; Raúl Barrera al frente del Programa de Arqueología Urbana y la dirección del museo en manos de Patricia Ledezma, estoy ahí para ver cómo siguen avanzando las excavaciones e investigaciones.

Matos disfruta sus joviales 80 años en una dualidad, explica. Por un lado, su quehacer en la academia y, por el otro, “un aspecto muy interior, muy profundo: su sensibilidad por el arte y la naturaleza.

“Esa otra faceta me ha llevado a escribir pensamientos, no hablo de poemas porque le tengo respeto a los poetas. Llamo pensamientos a mis escritos, y en algún momento hice escultura en piedra, incluso participé en una bienal de Bellas Artes, sin usar mi nombre, me lo cambié, y para mi sorpresa fue aceptada mi pieza, me sentí feliz.

Ya no hago escultura porque se requiere un espacio amplio para trabajar y dedicarle muchas horas; entonces, sólo escribo, cosa que me atrae mucho. Al final de mi homenaje, voy a leer un pequeño escrito en el que precisamente me referiré a todo lo que han sido mis 80 años.

En un balance de esas ocho décadas, habla de rompimientos que lo marcaron. El primero, con la religión, a los 15 años, “cuando varias lecturas me hicieron dudar severamente de esos principios que, en cierta forma, te tienen doblegado y no te dejan ser porque es ‘si Dios quiere’, o ‘ya Dios dirá’. No, no, el que decide eres tú, y para adelante.

“Después tuve un rompimiento en mi vida personal, al separarme de una persona con la que había vivido, y luego vino un rompimiento con el poder en mi medio, pues llegué a ocupar distintos cargos en el INAH, desde director de Monumentos Prehispánicos, director del MNA, y el último fue el de presidente del Consejo Nacional de Arqueología, cuando decidí que quería regresar a la investigación, porque los cargos absorben.

“Hablé entonces con el director del instituto y, para mi fortuna, se presentó el Proyecto Templo Mayor, que se sumó a otros dos motivos de mis investigaciones: la muerte en el México antiguo y la historia de la arqueología en el país.

Ha habido cosas pesadas, también grandes frutos. Si bien hay piezas que se descubren que impactan, el ojo del arqueólogo es muy diferente a lo que el público piensa. Lo que más nos emociona es que el planteamiento que hicimos para llevar a cabo nuestros trabajos de investigación se confirme, eso es lo que nos satisface, no una pieza bonita.

En 2017, la Universidad Harvard creó la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma, honor concedido por esa institución por primera vez en sus 380 años de historia a un mexicano. Esa distinción se suma a una docena de reconocimientos que el investigador ha recibido durante su trayectoria profesional.