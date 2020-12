“En Argentina no hay presos políticos, sino ‘detenidos arbitrarios’”, dice Alberto. Nos quieren dividir y no estamos divididos. Seamos prudentes, porque en el exterior pueden pensar que nuestro gobierno está deteniendo gente sin causa.

Con la parsimonia que lo caracteriza, el nuevo gobernante argentino pidió dejar de valerse de jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en elecciones , y se comprometió a no hacer nada por la libertad de nadie, ni presionar a ningún juez . ¡Nunca más a los sótanos de la democracia! , ratificó.

Tres grandes medios de comunicación del país sostienen el lawfare. A los que el gobierno nacional, increíblemente, canaliza generosos aportes económicos por aquello de la libertad de expresión : La Nación, el centenario diario de la poderosa Sociedad Rural, y el multimedios Clarín, de Magnetto, de gran llegada en las clases medias derechizadas.

Junto con ellos, el tóxico portal Infobae. Un medio digital con alcance continental, especializado en fake news. Y en el que, según algunos entendidos, Mario Montoto sería un accionista importante. Traficante de armas y equipos de seguridad, Montoto preside la Cámara de Comercio argentino-israelí, después de haber sido un encumbrado dirigente de la organización guerrillera Montoneros.

En ese contexto, los tres medios referidos tienen la dicha de conocer las resoluciones de la Corte Suprema, antes de que sean escritas. Por esto, cuando otros medios se quejan del privilegio , los periodistas al servicio del lawfare componen odas a la independencia de los jueces .

En días pasados, la Corte confirmó la condena de seis años de prisión contra Amado Boudou, ex ministro de Economía y ex vicepresidente de Cristina. Los abogados defensores de Boudou (en prisión domiciliaria) no tuvieron acceso al expediente.

No sólo eso. Cuando el juicio estaba prácticamente terminando sin que apareciera prueba alguna, la llamada mesa judicial del gobierno macrista presentó un testigo de última hora. El testigo (involucrado en el caso), acusó al ex vicepresidente por asociación ilícita . Pero en febrero pasado, los medios realmente independientes publicaron un documento que probaba que el testigo había sido comprado por el gobierno de Macri.

Amado Boudou, uno de los militantes más queridos del kirchnerismo, fue el arquitecto del proceso de estatización de los fondos de pensión, quitándole al multimedios Clarín y otras empresas, un negocio de 6 mil millones de dólares.

Caso similar, entre otros, al de luchadores sociales, como Milagro Sala, Luis D’Elía, o el ex director de la obra pública del kirchnerismo, Julio De Vido, el caso Boudou devino en escándalo y vergüenza. De su lado, el ex vicepresidente, declaró: El problema no soy yo. El problema es que la principal perseguida política en Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner .

Así transcurrió el primer año de Alberto Fernández. Le quedan tres.