De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 20

Los líderes de los grupos parlamentarios de Morena en los congresos locales se comprometieron a blindar a esta fuerza política de cualquier artimaña de la derecha y fortalecer a las bancadas en los diferentes estados , indicó su presidente nacional, Mario Delgado.

Tras un primer acercamiento de la dirigencia con los legisladores locales realizado el lunes por la noches, el dirigente morenista apuntó que todas y todos quienes aspiren a alguna candidatura para los comicios de 2021 deben tomar un curso obligatorio sobre los valores e ideales de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación. Además, deben firmar un juramento de principios, donde se comprometan a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México .