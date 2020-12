César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 15

Trabajadores sindicalizados y de confianza de Interjet lamentaron que hasta el cierre de esta edición, la empresa no había depositado el pago de dos quincenas atrasadas, como prometió Alejandro del Valle, quien ocupó la presidencia del consejo de administración de la aerolínea.

Señalaron que no descartan realizar este miércoles un paro de labores, aunque algunos dijeron que esperarían la decisión de la sección 15 del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que representa a los empleados de Interjet.

Nosotros, que somos personal de confianza, no podemos hacer nada, pero es muy probable que los sindicalizados no laboren , señaló una de las fuentes consultadas. Por separado, otro de los afectados dijo que trascendió que hoy les depositarían, pero varios compañeros ya se están organizando para bloquear el corporativo .