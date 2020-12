Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 10

Este miércoles por la mañana, de urgencia y con prisas, en el Senado las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda dictaminarán la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actuación de los agentes extranjeros que operan en México, para que el pleno la apruebe el jueves.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, en conferencia virtual, sostuvo que con las modificaciones a esa ley se busca fortalecer la soberanía y que México cuente con un marco legal eficiente para la cooperación internacional.

Nunca en México un presidente se había atrevido a tanto. Ahora que tenemos no sólo a un mandatario honesto, sino dispuesto a defender la soberanía y la gobernabilidad de nuestro país en un carácter de reciprocidad, creo que es importante que aprobemos esa iniciativa , recalcó Monreal.

Precisó que se trata de un asunto de reciprocidad nacional entre México y Estados Unidos, y recordó que todos los países ponen sus condiciones y reglas para la presencia de agentes extranjeros en su territorio.

El panista Damián Zepeda manifestó que ningún asunto y menos de seguridad nacional se debe analizar a la ligera. Es evidente que no han tenido nada de cuidado en esta iniciativa ni visto todas las aristas e implicaciones que puede tener. Yo la verdad no soy florero; los floreros están en el gobierno, no somos oficilía de partes. A mí sí me parece una irresponsabilidad, por decir lo menos, que ya la quieran dictaminar, si apenas llegó el lunes .

En entrevista, manifestó dudas sobre esa iniciativa, ya que los estados y municipios son autónomos y no pueden subordinarse a la cancillería, subrayó.