Los optimistas aseguran que el Fondo ya tiene firmados protocolos de intención con empresas privadas de 40 países, México incluido, y los pesimistas piden no olvidar la sabiduría popular rusa que reza: están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo .

El alcance de la primera etapa de vacunación, toda vez que las autoridades reconocen que hay problemas de infraestructura para elaborar uno de los componentes clave de ese biológico, no podrá superar la capacidad para producir en Rusia la Sputnik-V, que es de 2 millones de dosis al año. Por eso, el Fondo busca con urgencia socios extranjeros que puedan fabricarlos bajo licencia.

En tanto, como requisito para vacunarse se pide que los voluntarios –cada uno tiene que dar su aceptación y muchos creen que es prematuro hacerlo– no sean mayores de 60 años y que no padezcan enfermedades cardiovasculares, diabetes, alergias o insuficiencia renal, entre otras dolencias de una larga relación de impedimentos.

En sentido estricto, primero se busca vacunar a personas sanas y fuertes, que en teoría podrían superar mejor algún efecto imprevisto. A la vez, no se explica por qué el grupo de jubilados, el más disciplinado y ansioso de hacer cualquier cosa para no contraer el coronavirus, quedó excluido de la primera etapa de vacunación, mientras la primera británica que recibió ayer la vacuna de Pfizer/BioNTech, de forma oficial y no en fase de pruebas, cumplirá la semana entrante 91 años.

Dicen los expertos que Moscú, a diferencia de Londres, no quiso correr el riesgo de aplicar a gente mayor una vacuna que está en fase de experimentación y que, en realidad, igual que pasa con los biológicos desarrollados en otros países, no se sabe qué efectos puede causar en las personas más vulnerables.

Tampoco se conoce cuánto tiempo durará la inmunidad de la Sputnik-V. Desde el gobierno ruso mencionaron seis meses, por lo menos , y el instituto Gamaleya, creador del biológico, aventura que serán dos años , sin precisar cómo lo averiguó.

Llaman la atención los casos de quienes pudieron vacunarse sin pertenecer a grupos de riesgo. De acuerdo con uno de estos testimonios, el del fotógrafo y bloguero Serguei Dolia, quien narra que en la clínica de su colonia sólo dijo que era maestro de geografía, lo más desagradable fue que tuvo que esperar una hora hasta que se juntaron cinco personas, dado que el recipiente congelado contenía la vacuna para ese número de voluntarios y no debían desperdiciarlo. Dentro de 21 días, si Dolia no sufre alguna complicación, volverá para recibir la última inyección.

Se tergiversaron las palabras de la viceprimer ministra Tatiana Golikova de que, una vez vacunada la persona, se recomienda moderar o reducir 42 días la ingesta de bebidas alcohólicas que, en exceso, podrían nulificar los efectos del biológico.

Los rusos que se toman la pandemia con seriedad confían en que la Sputnik-V o cualquier otra vacuna, al margen de los intereses que defienden sus promotores, pueda contribuir a poner fin a los estragos que sigue causando el Covid-19.