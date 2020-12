▲ La fiscalía financiera de Francia solicitó ayer cuatro años de cárcel –dos de ellos firme– contra el ex presidente Nicolas Sarkozy, quien es juzgado por corrupción y tráfico de influencias. También pretende la misma pena para sus coacusados, el ex juez Gilbert Azibert yel abogado Thierry Herzog. Para este último pidió además una prohibición de cinco años de ejercicio de su profesión. Sarkozy, quien gobernó de 2007 a 2012, declaró el lunes ante el tribunal que nunca cometió el mínimo acto de corrupción y prometió ir hasta el final para limpiar su nombre. La causa abierta contra el ex gobernante es por haber intentado sobornar a un juez con un puesto muy codiciado a cambio de información privilegiada sobre otro proceso. El fiscal Jean-Luc Blachon argumentó que estos hechos no habrían ocurrido si Sarkozy, abogado por cierto, hubiera tenido en cuenta la grandeza, la responsabilidad y los deberes del cargo que le correspondía . En la imagen, el ex mandatario, de 65 años, al salir de un tribunal en París. Foto Afp