Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 40

Guadalajara, Jal., El Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta anunció que no avala un documento firmado en mayo pasado por sus autoridades tradicionales, junto con comunidades indígenas de Estados Unidos y Canadá, porque no corresponde al texto autorizado para su publicación , además de refrendar su compromiso con la conservación del hikuri (peyote) evitando su legalización y defendiendo el territorio sagrado donde crece.

El documento que los wixaritari desconocen es un “pronunciamiento de hermandad y apoyo al liderazgo indígena en el tema del sagrado hikuri para las tribus indígenas de Estados Unidos, en el cual si bien se establece la defensa de la planta para los rituales sagrados, también se señala que los wixaritari apoyan las estrategias de conservación del peyote que mejor convengan a sus intereses en su país”.

El supuesto aval de los wixaritari incluye declaraciones sobre leyes y reglamentos de Estados Unidos, lo que abriría la puerta a iniciativas como las que promueve una organización no indígena de Estados Unidos llamada Decriminalize Nature (la cual promueve despenalizar todas las plantas alucinógenas), que menciona que las comunidades del pueblo wixárika tienen representatividad oficial ante tal movimiento con sus objetivos y metas .

El consejo agrupa a todas las comunidades wixaritari de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí y se reunió este martes por la mañana en Colotlán, en el norte de Jalisco, para anunciar que el documento firmado el 13 de mayo pasado con la National Council of the Native Americans (NCNA) que incluye a indígenas de Estados Unidos y Canadá, no integró los acuerdos tomados.