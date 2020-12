Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. a10

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga Mx a partir de enero próximo, reconoció la tendencia actual de los equipos a bajar los salarios de los futbolistas a la hora de renovar contratos. Destacó su intención de buscar que suba el nivel académico de los jugadores y de apoyar a la liga femenil. Las niñas son un torbellino, me sorprende cómo ha evolucionado su juego; me voy a abocar no a bajarles el ritmo, sino a acelerarlo , indicó.

Mencionó que los equipos han perdido un tercio o hasta dos de sus ingresos a raíz de la pandemia porque no hay ingresos por taquilla, insumos, etcétera. Estamos inmersos en una crisis económica, con contracción de consumo, de inversión y del gasto en el país. El propio PIB (producto interno bruto) va a registrar una contracción histórica y en toda la economía se están reajustando contratos. Entonces, no vería raro que en el futbol también se hagan ajustes .

Señaló que debemos comprender que no vivimos en el 2019 pre-Covid, sin en 2020, y también entender que en los pasados 20, 25 años los contratos de jugadores no hicieron más que subir. El futbol no está exento de la situación, y también es muy probable que eso se recupere después. Lo que sí creo es que debemos hacer que se ajuste conforme a la oferta y demanda, y no poner ningún tope artificial , expuso en entrevista con La Jornada.

Atención especial a fuerzas básicas

Enfatizó de forma especial que buscará que haya una atención especial en las fuerzas básicas, no sólo en el tema deportivo, sino en el académico. “El mejor ejemplo es la Liga de Expansión, se apoya a los clubes económicamente con cargo a que debuten jugadores mexicanos, pero también es importante que el futbolista tenga competencia, que no se sienta cómodo.

“Luego pasa que los debutas, le llegan los grandes contratos y a los 18, 19 años viene la caída porque no se disciplinaron, no tuvieron incentivos, y ahí se pierde mucho talento e inversión de los clubes. Entonces, hay que acompañar esa inversión, lo cual constituye una de mis metas: la construcción integral del jugador.

Parecido a lo que ha hecho Pumas: que el jugador Sub-15 esté en el grado escolar correspondiente, que siga con la preparatoria y que llegue a la universidad de la Sub-17 para arriba, porque lo que estamos proyectando a mediano plazo es cambiar el perfil del jugador mexicano. Así tendrá mejor entrada en el mercado extranjero, a la selección y mayores oportunidades de crecimiento en su propio país. Hay que estructurar de manera transversal con el mejor modelo.

Reconoció: Primero tengo que generar convencimiento de que es una buena idea, de que hay evidencia en otros países de que funciona; la meta es lograr un cambio de fondo en el jugador... Eso le va a cambiar la perspectiva de éxito al propio jugador, a los clubes y al futbol en general , expuso.

Equilibrio financiero

Cuestionado sobre si algunos casos, como los de La Máquina y Tiburones Rojos ensuciaron la imagen del futbol organizado y los pusieron bajo la lupa de las autoridades fiscales, admitió: “Sentó precedente el caso Veracruz; nos dimos cuenta de que si un equipo no cumplía con el equilibrio financiero, puede poner en riesgo toda la competencia.

“Cuando se acumulan deudas no puedes cumplir con contratos y con la nómina, ese equipo va a parar y significa poner en riesgo a los demás que han sido responsables. Eso llevó a que en la Liga de Expansión ya se tenga bien implementado el control económico; también implica que en vez de rehuir el tema hubo un acercamiento de Enrique Bonilla no sólo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino de antimonopolio. Se resolvió finalmente el asunto de las transferencias, ya se eliminó el pacto de caballeros y el draft.