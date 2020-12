Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de diciembre de 2020, p. 5

A través de un comunicado dado a conocer ayer, once colectivos artísticos consideraron que la Secretaría de Cultura federal (SC) no ha estado a la altura del diálogo propuesto hace meses, dijeron no reconocer a los nuevos interlocutores de la dependencia y se mantuvieron firmes en la petición de remoción de su titular, Alejandra Frausto Guerrero.

Los artistas argumentaron que no ven una solución de fondo ante el planteamiento del cese de los dos servidores públicos que presuntamente abrieron y nombraron un chat titulado Desactivación colectivos ni con la implementación del grupo de trabajo y construcción .

Explicaron que si bien Frausto Guerrero manifestó que se ha reunido 32 veces con grupos y colectivos, tenemos que agregar que después de estos encuentros siguen sin existir resultados concretos, y en eso se manifiesta la simulación, por lo que nos mantenemos firmes en pedir la remoción de la secretaria de Cultura .

Piden explicación

El “evento detonador de esta nueva crisis, de las muchas que ha tenido la presente gestión, ha sido el chat ‘Desactivación colectivos’, en el que queda evidenciada la simulación en torno al trabajo que se llevaba a cabo rumbo al Congreso Nacional para impulsar Reformas Estructurales en cultura”, señalaron.