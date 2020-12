En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de sindicalización decreció sin pausa: pasó de 14.53 a 12.04 por ciento entre 2010 y 2018. Ochenta y ocho por ciento no cuenta ni siquiera con un sindicato blanco o charro. Francisco Hernández Juárez dirige su sindicato desde 1976. Las huelgas de trabajadores desaparecieron del escenario hace un tiempo inmemorial.

Los empresarios en México, con un comportamiento hiena, han aplastado los salarios históricamente, contando con el poder a su servicio de los gobiernos de PRI, PAN y PRD, creando para ellos el erial infinito del sindicalismo existente, la infamia sin nombre del outsourcing, el océano de la economía informal y toda especie de transas para hacer trabajar a los asalariados hasta la fatiga extrema y pagarles lo ínfimo. La explotación medieval a todo tren. Debiera ser evidente: por todos esos medios se comprime el salario y, en consecuencia, la participación de los asalariados en el ingreso anual. Así prospera la desigualdad social.

En ese escenario, la iniciativa de ley en el Senado para que el salario mínimo no aumente por debajo de la inflación es una pizca, es nada. De menos tendría que referirse a la inflación esperada. De no ser así, cada aumento empezará a encogerse al día siguiente de ser otorgado. En materia salarial, todo en México es privación y carencia.

En esa condición, en México los empresarios, con ruido de sables, han dedicado tiempo y discursos, con el Consejo Coordinador Empresarial a la cabeza, a repetir sin tregua que el gobierno de AMLO les cambia las reglas y que así la inversión no va: asustan con el petate del muerto. Sin inversión no hay empleo, dicen; pero sin empleo, no hay ingreso y ganancias con superexplotación para los empresarios.

Así las cosas, los temas del Estado de bienestar en México yacen en la parcela de los sueños.