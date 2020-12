Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su derecho a expresarse luego del acuerdo de la Comisión de Quejas del INE que considera sus declaraciones sobre las fuerzas políticas intromi-sión electoral.

El mandatario lo consideró injusto, dijo que sería quitarle su libertad. La alianza entre el PRI y el PAN –avalada el sábado por el panismo– es un hecho histórico porque oficialmente se unen de manera formal , señaló.

El mandatario explicó que tiene el derecho de expresarse cuando se va en contra del proyecto que represento e incluso en contra de mi persona . Agregó que no estoy inventando nada, ellos mismos sostienen que es contra mí , y es evidente que por eso se están agrupando.

Durante la conferencia de prensa matutina, a la pregunta de una reportera sobre el tema, el mandatario respondió:

Yo creo que sí tengo la libertad y la debo de ejercer para aclarar, argumentar y replicar. Ahora, si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. Considero que eso no es equitativo, sería injusto, sería quitarme mi libertad .

Puntualizó que emitirá una respuesta formal, ya que hay una oposición que no sólo cuestiona a partidos, sino directamente al gobierno, al presidente y por eso yo respondo. Si consideran que no debo de hacerlo, de ejercer mi libertad, pues que lo exprese la autoridad competente .