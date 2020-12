Néstor Jiménez

Martes 8 de diciembre de 2020

De las 28.5 millones de personas entre 5 y 17 años de edad que hay en México, 3.3 millones laboran ya sea en actividades no permitidas por la Ley Federal del Trabajo, o bien, en quehaceres domésticos no remunerados, pero en condiciones no adecuadas o de riesgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, presentada ayer.

La medición fue hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para eso, se efectuaron más de 82 mil entrevistas en todo el país como una muestra representativa de todo el territorio nacional. El ejercicio se llevó a cabo durante el cuarto trimestre del año pasado, antes de que comenzara la emergencia sanitaria.

Los resultados indican que las entidades con mayores índices de trabajo infantil permitido y no autorizado son Oaxaca, Puebla, Chiapas y Michoacán. Dentro de las principales ocupaciones en las que participan los menores se encuentran las del sector agrícola, ganadero, forestal, caza y pesca, seguido por minería, construcción e industria, y en tercer lugar el comercio y ventas.