No obstante, se subraya que la presunta víctima tendrá el derecho de elegir la mejor opción para la atención de su caso, incluyendo la del marco de este protocolo, pudiendo escoger no hacer uso de la misma y acudir directamente a mecanismos y vías jurisdiccionales fuera de éste , por lo que no se debe limitar a ejercer su derecho a iniciar procesos por la vía civil o penal.

El protocolo, así como un formato de carta compromiso para los centros laborales, está disponible en la página de Internet de la STPS, junto con guías de cuestionarios para no revictimizar denunciantes.

Durante un panel virtual para presentar el mecanismo, Marta Ferreyra, representante de Inmujeres, destacó que protocolos de este tipo son parte de una acción preventiva, pero se deben aplicar acciones previas, ya que en ocasiones no funcionan si no están a la par de otras herramientas.