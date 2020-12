Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 5

Cuando se acerca el final del actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que un tema que le importa mucho que se apruebe es la iniciativa de reformas al sistema de pensiones. Con ello se podría corregir el error cometido en 1997, cuando se aprobó el esquema vigente, en el que no se consideró el deterioro que tendrían los salarios y ahora se da el caso que los trabajadores pueden tener toda una vida laborando para terminar pensionándose con la mitad de su salario.