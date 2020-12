Alonso Urrutia y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. 5

Esta semana será definitiva, en el diálogo entre el gobierno y el sector empresarial, para alcanzar consensos en la regulación del outsourcing, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que se dará a conocer un acuerdo en un sentido o en otro . Subrayó que las conversaciones se están dando en buenos términos a fin de que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación.

No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no debe de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación, por la especialidad de algunas empresas, y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores. Eso es lo que estamos resolviendo . Informó que ayer lunes por la noche continuarían las pláticas, aunque posteriormente se conoció que el próximo encuentro será mañana miércoles.

–¿Pero sí sería ya para el próximo año?

–Sí. De que se tiene que atender el problema de eso no hay duda, porque se ha abusado de las normas actuales. No es posible que se despida a tantos trabajadores en el mes de diciembre de cada año sólo para no reconocerles sus derechos laborales, sus aguinaldos, el reparto de utilidades y otras prestaciones, eso no; y además para no pagar también cuotas en el Infonavit, en el Seguro Social, todo lo que afecta a los trabajadores.

Por la noche comenzó a circular en medios legislativos un documento sobre un principio de acuerdo tripartita –cuya autenticidad no fue confirmada oficialmente– con cuatro puntos básicos: compromiso para resolver el problema, regularizando las plantillas en las empresas; ante las diferencias en torno al reparto de utilidades, que evite discrecionalidad en su pago, realizar una consulta entre los actores; posponer para febrero de 2021 la discusión en el Congreso ante la envergadura de la reforma y hacer un llamado a dejar de incurrir en prácticas que afecten derechos laborales.